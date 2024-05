Brasile, un premio onorerà i discendenti di italiani nel mondo

L'Ambasciata del Brasile a Roma ospiterà la premiazione della prima edizione di un nuovo riconoscimento rivolto ai discendenti degli italiani nel mondo: il "Premio Ciccillo Matarazzo per Italiani nel Mondo".

L'iniziativa è stata ideata dall'imprenditore ed ex ambasciatore Andrea Matarazzo e realizzata con il sostegno dell'associazione Promo Brasile-Italia presieduta da Giacomo Guarnera.

Il riconoscimento verrà assegnato ogni anno a personalità di origine italiana che si sono distinte all'estero.

Il lancio del premio coincide con le celebrazioni per il 150esimo anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile e, secondo Matarazzo, il premio è un "modo per valorizzare i coraggiosi che hanno percorso 12mila chilometri a bordo di velieri e per avvicinare i due Paesi e culturalmente".

La persona premiata nel 2024 sarà l'imprenditore del settore agroalimentare Rubens Ometto, presidente del colosso dello zucchero e dell'alcol Cosan e pronipote di Antonio Ometto, un italiano di Padova emigrato in Brasile nel 1887.



