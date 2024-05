Bolivia, la Banca centrale compra oro per rafforzare le riserve

Il presidente della Banca centrale boliviana (Bcb), Edwin Rojas ha reso noto che la sua istituzione si propone di acquistare nel 2024 almeno dieci tonnellate di oro di produzione nazionale per contribuire al consolidamento delle riserve internazionali nette (Rin).

In una conferenza stampa Rojas ha spiegato che "continueremo con la dinamica dell'acquisto di oro, perché finora abbiamo avuto molto successo nella utilizzazione a questo fine della produzione nazionale".

Per l'attuale gestione del 2024, ha precisato, "abbiamo la prospettiva di acquistare almeno 10 tonnellate di questo metallo prezioso e, come abbiamo notato nei primi quattro mesi, siamo con questa prospettiva in linea con l'obiettivo che la Bcb si è posta".

Riferendosi quindi alla crisi che ha interessato le riserve valutarie boliviane, Rojas ha sostenuto che "è stato possibile stabilizzare il loro calo nel primo trimestre di quest'anno a 1.796 milioni di dollari, di cui 139 milioni sono valute liquide nei depositi della Bcb, mentre 1.688 milioni sono costituiti da oro".

"Abbiamo oro depositato nei nostri conti esteri - ha evidenziato - per un totale di 15,94 tonnellate, mentre abbiamo 3,73 tonnellate di oro in processo di raffinazione e altre 2,78 tonnellate di oro nei caveau della Banca centrale. Per cui la BCB al 30 aprile ha un totale di 22,45 tonnellate di oro che costituiscono le nostre riserve internazionali".



