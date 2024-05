Messico: López Obrador firma il Fondo pensioni per il benessere

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha firmato un decreto con cui ha ufficializzato l'approvazione da parte del Senato del Fondo pensioni per il benessere, una iniziativa che si propone di garantire a tutti i pensionati messicani una remunerazione mensile degna.

Commentando l'iniziativa, la ministra dell'Interno, Luisa María Alcalde, non ha esitato ieri a sostenere durante la cerimonia che l'1 maggio 2024 sarà "una giornata che passerà alla storia".

La nuova legge stabilisce una riforma del sistema pensionistico messicano con l'obiettivo che i lavoratori messicani che hanno iniziato a contribuire dal 1997 - anno in cui è stata modificata la legge sulla previdenza sociale - e che guadagnano meno di 17.000 pesos (932 euro) ricevano, al momento di pensionarsi, un emolumento non inferiore al loro ultimo stipendio.

Con questo nuovo schema che prevede la creazione di un fondo fiduciario pubblico nella Banca del Messico affinché le pensioni corrisposte equivalgano all'ultimo stipendio percepito dal lavoratore, ha osservato López Obrador, "continua il processo di correzione delle politiche neoliberiste attuate in Messico dagli anni '90".

Dal punto di vista operativo, la ministra Alcalde ha assicurato che "la prima pensione prevista da questo nuovo regime - fortemente avversato dall'opposizione in Parlamento - verrà pagata a partire dall'1 luglio".



