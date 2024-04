Il Brasile tra alluvioni e una nuova ondata di calore

Mentre il sud del Brasile è alle prese con i disagi causati dalle forti piogge registrate nelle ultime 24 ore, le regioni del centro-ovest e del sud-est del Paese fanno i conti con il protrarsi della quarta ondata di calore del 2024, che porterà a un aumento delle temperature oltre i 35 gradi. Forti temporali hanno colpito in particolare lo stato di Rio Grande do Sul causato danni in 65 municipi. Il vento ha danneggiato edifici e arredo urbano mentre le piogge - 226,2 millimetri in meno di un giorno - hanno fatto aumentare il livello di fiumi e torrenti provocando inondazioni che hanno costretto centinaia di famiglie ad abbandonare le proprie case.

Una persona è morta a causa di un'alluvione a Vale do Taquari.

Numerose frane sono state registrate in tutto il territorio causando l'interruzione della circolazione su molte strade.

Poco più a nord negli stati di Paranà, San Paolo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goias e Mato Grosso le temperature superano da giorni di oltre 5 gradi la media stagionale. La quarta ondata di calore - caratterizzata da bassa umidità e cielo limpido - prevista inizialmente tra il 22 e il 25 aprile durerà fino al 10 maggio con il termometro che potrà segnare i 38 gradi di massima in diverse località.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA