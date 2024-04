Brasile, la statua in omaggio a Daniel Alves sarà rimossa

Dopo aver sofferto due atti vandalici e a seguito della manifestazione di protesta lo scorso 8 marzo la giustizia brasiliana ha ordinato la rimozione della statua del calciatore Daniel Alves istallata in suo omaggio nella città di origine, Juazeiro. Le autorità del municipio dello Stato di Bahia avranno 30 giorni di tempo per rimuovere la scultura di metallo a grandezza naturale finita al centro delle polemiche dopo la condanna dell'ex calciatore del Barcellona e della nazionale brasiliana a quattro anni e mezzo di reclusione per un stupro avvenuto in Spagna a dicembre del 2022. Il monumento era stato vandalizzata la prima volta lo scorso settembre, quando era stato coperto con dei sacchi dell'immondizia. A dicembre era stato invece ricoperta di vernice bianca. In occasione della Festa della donna di quest'anno circa 60 persone avevano partecipato a un sit-in chiedendo la rimozione della statua esibendo cartelli con la scritta "Daniel Alves stupratore".



