Vertice Alba, 'preservare l'America Latina come zona di pace'

Al termine del XXIII vertice a Caracas, l'Alleanza bolivariana per i popoli della nostra America (Alba) ha diffuso una dichiarazione in cui gli Stati membri hanno ratificato la loro "difesa del mantenimento della pace in America Latina e nei Caraibi".

"Ratifichiamo - si legge nel documento - l'importanza e il nostro impegno in difesa del 'Proclama dell'America Latina e dei Caraibi come zona di pace' che, 10 anni dopo la sua approvazione in un vertice della Celac a L'Avana, rimane pienamente vigente".

Perciò le nazioni che integrano l'organizzazione hanno espresso "fermo sostegno al dialogo permanente tra il Venezuela e la Guyana per una soluzione soddisfacente" della controversia territoriale sull'Esequibo.

Allo stesso modo, l'Alba ha ratificato l'impegno per la difesa della sovranità delle nazioni della regione "senza interferenze esterne", respingendo "i postulati della Dottrina Monroe che, dopo 200 anni, continua ad essere utilizzata per giustificare interventisti e destabilizzatori in America Latina e nei Caraibi".

Infine è stata sottolineata "l'urgente necessità di coordinare meccanismi di cooperazione efficace e di solidarietà con il popolo di Haiti" e approvata una risoluzione speciale a sostegno della Palestina.

Fondata nel 2004 dagli allora presidenti Fidel Castro e Hugo Chávez, l'Alba ha perso rappresentatività negli anni, ed ora conta con l'adesione di dieci Paesi: Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Antigua e Barbuda, Saint Vincent e Grenadine, Dominica, Santa Lucia, Grenada e Saint Kitts e Nevis.



