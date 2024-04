Il Brasile potrebbe completare la sua terza centrale nucleare

Il governo brasiliano sta analizzando la possibilità di riprendere la costruzione di una terza centrale nucleare ad Angra dos Reis, sulla costa di Rio de Janeiro.

"Aspettiamo gli studi della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) e sulla loro base si dovrà prendere una decisione", ha dichiarato il ministro delle Miniere e dell'Energia, Alexandre Silveira. "Qualsiasi decisione non sarà motivo di celebrazione perché farla ha un costo, e anche non farla ha un costo indiretto", ha aggiunto.

La società statale Eletronuclear ha incaricato Bndes di formulare un modello di finanziamento per completare i lavori, iniziati negli anni '80 e paralizzati dal 2015, quando la giustizia ne ordinò la paralisi in un caso di corruzione e sovrapprezzo.

Secondo Eletrobras, Angra III sarà in grado di generare l'equivalente del 50% del consumo energetico dello Stato di Rio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA