Indagine Ipec, governo Lula bocciato in 6 aree su 8

Il governo del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva è giudicato negativamente dalla popolazione in sei aree: lo testimonia una ricerca dell'istituto si sondaggi Ipec, secondo cui solo nel settore dell'istruzione l'esecutivo ha ottenuto una valutazione positiva (38%) più elevata di quella negativa (31%).

La gestione del leader progressista è invece bocciata nella lotta all'inflazione (è cattiva o pessima per il 46% e ottima o buona per il 23%), nella sicurezza pubblica (42% contro 27%), nella lotta alla disoccupazione (39% a 26%), nella salute (42% contro 29%), nella politica estera (37% contro 30%) e nella lotta alla fame e alla povertà (38% contro 33%). Per quanto riguarda l'ambiente invece si registra un pareggio, con il 33% di giudizi negativi e il 33% di positivi.

L'indagine Ipec ha intervistato 2000 persone in 129 città dal 4 all'8 aprile.



