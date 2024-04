Bolsonaro torna in piazza 'per la democrazia e la libertà'

L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, al governo dal 2019 al 2022, ha convocato di nuovo i suoi sostenitori per una manifestazione "a difesa della libertà di espressione e della democrazia", secondo gli organizzatori. L'evento, previsto a partire dalle 10 locali di oggi (le 15 italiane) sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, fa seguito ad uno simile svoltosi il 25 febbraio a San Paolo, con la partecipazione di decine di migliaia di suoi simpatizzanti. Anche stavolta l'aspettativa è di un vasto pubblico.

"Facciamo il nostro evento pacifico, in difesa della democrazia, per la nostra libertà", ha detto Bolsonaro in un video divulgato sui social, aggiungendo che il Brasile "si avvicina a diventare una dittatura".

L'evento avrà luogo sull'onda dello scontro tra il magnate sudafricano Elon Musk e il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, principale inquisitore di Bolsonaro, che è indagato per presunta organizzazione di un tentato golpe.

Al corteo di oggi è attesa la presenza di almeno nove senatori e tre governatori, tra cui Tarcísio de Freitas, capo del governo dello Stato di San Paolo, il più importante del Paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA