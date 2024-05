California consente ai medici dell'Arizona di praticare l'aborto

I medici dell'Arizona potranno praticare l'aborto in California. Lo stabilisce una legge appena ratificata dal governatore dem del Golden State, Gavin Newsom.

Il provvedimento è una risposta alle restrizioni dello stato confinante dove una sentenza della Corte Suprema locale ha stabilito che è applicabile una legge del 1864 che vieta l'interruzione di gravidanza in quasi tutti i casi, fatta eccezione per la necessità di salvare la vita della madre.

Dopo le numerose proteste, il parlamento dell'Arizona ha revocato il divieto quasi totale di aborto. Tuttavia ci vorranno dei mesi prima che il nuovo provvedimento entri in vigore. Per questo motivo, secondo la nuova legge della California, i medici con licenza di praticare in Arizona potranno trattare i loro pazienti al di fuori del loro stato, dove rischiano anche l'arresto, fino al 30 novembre.



