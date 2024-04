G7 Ambiente, invitata la ministra brasiliana Marina Silva

La ministra brasiliana all'Ambiente e ai Cambiamenti climatici, Marina Silva, ha accettato l'invito ricevuto dall'Italia per partecipare alla riunione ministeriale del G7 che si terrà a Venaria Reale, vicino a Torino, dal 28 al 30 aprile.

L'invito alla ministra Silva per il vertice dei ministri dell'Energia e dell'Ambiente le è stato inviato come rappresentante governativa del Brasile, Paese che ha la presidenza di turno del G20 nel 2024, anno in cui l'Italia esercita quella del G7.

"In linea di principio è confermato" il viaggio in Italia a fine aprile di Marina Silva, ha confermato oggi all'ANSA un portavoce del ministero dell'Ambiente brasiliano.

Silva è stata inserita dalla rivista Time fra le 100 personalità più influenti del mondo perché, "come ministro dell'Ambiente, sta ricostruendo la capacità del Brasile di combattere la deforestazione illegale in Amazzonia".

Inoltre, ha indicato il portavoce, anche il ministro delle Miniere e dell'Energia, Alexandre Silveira, sta "valutando la possibilità di partecipare a questo importante evento" in Italia.

A Venaria Reale si discuteranno temi come le energie rinnovabili, i biocarburanti, la sicurezza energetica e le politiche di adattamento alla crisi climatica nei paesi in via di sviluppo.

L'Italia ha invitato al G7 Ambiente anche Emirati Arabi Uniti e Azerbaigian, presidenti della COP28 e della COP29, Arabia Saudita, Mauritania, rappresentante pro tempore dell'Unione africana (Ua), Kenya, Algeria e la Banca africana di sviluppo.





