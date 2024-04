Machado,grazie a Senato per la risoluzione sul voto in Venezuela

La leader della Piattaforma unitaria democratica (Pud), Maria Corina Machado, ha ringraziato oggi il Senato italiano per aver approvato una risoluzione all'unanimità in cui si chiede che le prossime elezioni presidenziali in Venezuela siano "libere, eque, inclusive e credibili.

"Sono molto grata al Senato italiano, e in particolare alla presidente Stefania Craxi, a Pier Ferdinando Casini e a tutti i membri della Commissione Affari Esteri", che "hanno ascoltato la voce del popolo venezuelano e di molti dei nostri connazionali costretti ad abbandonare il nostro Paese".

Il Venezuela, ha aggiunto, "è stato per troppo tempo sotto un regime violento e oppressivo che lo sta portando alla rovina.

(Il presidente Nicolás) Maduro sta violando sistematicamente i diritti umani e politici più elementari e sta cercando di eliminare qualsiasi candidato credibile dell'opposizione. Si tratta dell'ennesimo oltraggio nei confronti venezuelani e la comunità internazionale".

Lo dimostra anche il fatto", ha proseguito, "che si ostacolano milioni di venezuelani che vivono all'estero, molti dei quali anche in Italia, a iscriversi nei registri elettorali delle ambasciate per poter votare alle prossime elezioni".

"Sono sicura - ha concluso - che "il Governo italiano, e in particolare la premier Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, faranno tutto il possibile per intraprendere le iniziative necessarie a livello europeo e internazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA