X rispetterà 'tutti i provvedimenti' della giustizia brasiliana

L'ufficio legale della piattaforma X in Brasile ha informato la Corte suprema che "come già comunicato alla polizia federale, continuerà a rispettare pienamente qualsiasi ordine emesso dalla corte" e dalla giustizia elettorale del Paese. Il documento inviato al giudice Alexandre de Moraes, contraddice la linea assunta dal proprietario di X Elon Musk che nelle ultime settimane ha più volte criticato la giustizia brasiliana - accusata di "censura" - e minacciato di non rispettare più i provvedimenti giudiziari.

Accuse che erano valse l'apertura di un'indagine contro Musk per reati di ostruzione alla giustizia, un'organizzazione criminale, e istigazione a delinquere.

Nel documento i legali di X informano inoltre che la filiale di X negli Stati Uniti ha ricevuto l'ordine da parte della commissione Giustizia della Camera statunitense di "fornire informazioni alla Corte brasiliana sulla moderazione di contenuti" cosa che si impegna a fare "nel rispetto del dovere di trasparenze e lealtà processuale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA