Cuba riprende i colloqui con gli Usa sull'immigrazione

Cuba e Stati Uniti hanno ripreso i colloqui ad alto livello sull'immigrazione. Nell'occasione, L'Avana è tornata a chiedere di allentare le sanzioni e di porre fine al trattamento speciale per i connazionali che entrano illegalmente nel territorio americano.

Gli incontri biennali sono ripresi nel 2022, dopo essere stati sospesi durante la presidenza di Donald Trump e in mezzo a un picco record di circa mezzo milione di cubani entrati illegalmente negli Usa dal 2021. L'isola caraibica attraversa una profonda crisi economica, caratterizzata da carenza di prodotti di base, inflazione dilagante e blackout.

"L'embargo è ciò che pesa di più sulla situazione bilaterale dell'immigrazione", ha detto in una conferenza stampa all'Avana la vicedirettrice degli affari statunitensi presso il ministero delle Relazioni estere di Cuba, Johana Tablada de la Torre.





