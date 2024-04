Salgono a 197 le vittime della dengue in Argentina

Sale a 197 il numero delle vittime della dengue in Argentina, dove sono già oltre 269mila le persone che finora hanno contratto la malattia, secondo l'ultimo Bollettino epidemiologico nazionale pubblicato dal ministero della Salute.

"L'incidenza accumulata finora per la stagione è di 573 casi ogni centomila abitanti. Nello stesso periodo, 643 casi sono stati classificati come gravi", ha precisato il dicastero.

Nonostante il numero di vittime, il governo argentino ha dichiarato che "nell'analisi della curva epidemica di dengue a livello nazionale è stata registrata una diminuzione del numero di casi settimanali nella penultima settimana analizzata rispetto alla precedente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA