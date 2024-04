Tripodi, 'in Brasile c'è voglia d'Italia'

Il sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi, ha definito come "molto positiva" e "proficua" la sua prima giornata a San Paolo, in Brasile, alla guida di una missione di sistema che include i rappresentanti di Simest, Ice e Comune di Venezia.

Nell'agenda del sottosegretario ci sono state una colazione di lavoro con la Confederazione degli industriali (Fiesp) e incontri con il sindaco e il vice governatore di San Paolo, rispettvamente Ricardo Nunes e Felicio Ramuth.

"Sono assolutamente molto soddisfatta per la voglia d'Italia che c'è in Brasile e per le discussioni che approfondiremo ulteriormente nei prossimi mesi", ha detto Tripodi all'ANSA. Il sottosegretario ha quindi sottolineato che il rafforzamento delle relazioni con l'America Latina rappresenti "una priorità" per il governo, tenendo conto anche che "il Sud Globale è ormai al centro delle dinamiche geopolitiche a livello mondiale".

L'Italia, ha ribadito in questo senso Tripodi, si augura di poter contare sulla presenza del presidente Lula al G7 che si terrà a giugno in Puglia. Il Brasile, che detiene la presidenza del G20, "può ricoprire un ruolo centrale" per superare le diverse crisi che caratterizzano l'agenda internazionale, ha aggiunto.



