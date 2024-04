Bolsonaro convoca una manifestazione a Copacabana il 21 aprile

L'ex presidente brasiliano di destra, Jair Bolsonaro, ha convocato una manifestazione per il 21 aprile a Copacabana (Rio de Janeiro). In un video postato sui social media, l'ex leader afferma che l'obiettivo è quello di proseguire con la protesta del 25 febbraio sull'Avenida Paulista a San Paolo, quando aveva chiesto "l'amnistia" per coloro che sono stati condannati per il coinvolgimento nel tentativo di golpe dell'8 gennaio 2023.

"Discuteremo e vi porteremo informazioni sul nostro stato di diritto e sulla più grande fake news della storia del Brasile, riassunta nella bozza di golpe", ha detto Bolsonaro, in riferimento al presunto piano per impedire l'insediamento del presidente progressista, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Lotteremo per la nostra democrazia e la nostra libertà", ha aggiunto l'ex presidente, dichiarato ineleggibile fino al 2030, e già privato del passaporto.

Bolsonaro conta di sfruttare l'eco degli attacchi di Musk al giudice del Tribunale supremo federale, Alexandre de Moraes, suo principale inquisitore.



