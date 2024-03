In Venezuela aperto l'esame delle candidature alle presidenziali

Il Consiglio elettorale del Venezuela ha avviato l'esame delle 13 candidature per la corsa presidenziale del 28 luglio. Al termine dell'approfondimento, che si chiuderà il primo aprile, l'organismo renderà noti i nomi di quanti sono stati ammessi alla disputa che vede il presidente Nicolas Maduro in cerca del terzo mandato.

Numerosi Paesi, dal Sudamerica all'Europa, hanno criticato l'esclusione della candidata delle opposizioni, la professoressa universitaria di filosofia Corina Yoris, delegata della leader Maria Corina Machado.

Gli ultimi a condannare la situazione, definita "grave" sono stati il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, e il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, in una conferenza stampa al termine di una visita di tre giorni del capo di Stato francese in Brasile.



