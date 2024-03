Un figlio di Bolsonaro accusato di riciclaggio di denaro

Jair Renan, figlio numero 4 dell'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro, è stato formalmente accusato di falso ideologico, riciclaggio di denaro e uso di documenti falsi.

Secondo la procura, il giovane, in concorso con altri ha frodato per ottenere prestiti bancari, creando uno schema per poi nascondere i fondi ottenuti. I legali di Jair Renan sostengono invece che il loro assistito sia stato "vittima di una truffa".

Il giovane è sospettato di aver falsificato documenti della sua società Rb Eventos e Midia per ottenere prestiti per un valore complessivo di circa 130mila euro, che in parte non avrebbe ripagato.

Una volta ricevuta l'intimazione, l'uomo avrà dieci giorni per presentare una memoria difensiva. Il tribunale di Brasilia ha ritenuto che nella denuncia siano presenti "i requisiti necessari per avviare un procedimento penale".



