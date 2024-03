A Roma il primo seminario di politiche pubbliche Italia-Brasile

E' fissato per il 3 aprile, a Roma, il primo seminario di politiche pubbliche, organizzato dai Gruppi di amicizia parlamentare Italia-Brasile, in concomitanza con le celebrazioni dei 150 anni dell'emigrazione italiana nel Paese Sudamericano, col patrocinio dell'Ambasciata del Brasile.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dell'ambasciatore Renato Mosca, e saranno seguiti dagli interventi introduttivi del deputato Fabio Porta (Pd), presidente del Gruppo di amicizia Italia-Brasile dell'Unione Interparlamentare Italiana, e dal parlamentare Eros Biondini (Pl), alla guida del Gruppo di amicizia Brasile-Italia dell'assemblea brasiliana.

L'evento prevede una serie di panel tematici: dalle partnership commerciali al tema della violenza sulle donne, alle politiche sulle misure alternative al carcere, con numerosi interventi di parlamentari, esperti e amministratori.

L'iniziativa, scrive Porta in una nota, è "un ulteriore passo significativo nella collaborazione tra Italia e Brasile nel contesto parlamentare" e "evidenzia un impegno condiviso nel promuovere un dialogo costruttivo su questioni di interesse comune".



