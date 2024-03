In Venezuela 82 ong, 'liberate l'attivista San Miguel'

Ottantadue organizzazioni non governative venezuelane chiedono la liberazione dell'attivista per i diritti umani Rocío San Miguel. Le ong hanno pubblicato una dichiarazione congiunta per denunciare la situazione in cui versa San Miguel, arrestata il 9 febbraio con l'accusa di aver cospirato contro il presidente Nicolas Maduro.

Le organizzazioni hanno espresso preoccupazione per "la violazione dei diritti" di San Miguel, che non ha ancora potuto nominare un avvocato difensore.

"Questo atto di repressione tenta di paralizzare il movimento per i diritti umani in Venezuela, inviando un messaggio intimidatorio", si legge nella dichiarazione.



