Caracas contro l'Ue, 'l'alto rappresentante Borrell un razzista'

Il presidente della Repubblica del Venezuela, Nicolas Maduro, ha criticato l'Europa affermando che sull'America Latina ha una visione colonialista, ed ha definito l'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell, "un razzista e guerrafondaio. Ne ha parlato alla cerimonia di commemorazione del 30mo anniversario della liberazione di Hugo Chávez dalla prigione.

"La visione colonialista dell'Europa in America Latina è viva e vegeta. Josep Borrell, per esempio, è un razzista, un colonialista, un guerrafondaio (...). Tutti questi hanno una visione colonialista e sprezzante di noi, ci guardano dall'alto in basso", ha sottolineato il capo di Stato.



