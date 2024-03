Le madri di Sonora, 'il presidente Obrador trovi i nostri figli'

In un'azione di protesta, l'attivista Ceci Flores, fondatrice del collettivo 'Madres buscadoras de Sonora', si è presentata al palazzo presidenziale messicano per consegnare al presidente Andres Manuel Lopez Obrador la pala con cui da anni cerca i corpi dei figli scomparsi. L'organizzazione creata da Flores ha localizzato, dal 2019, i resti di oltre 2mila persone, nascosti in sepolture clandestine dai cartelli della droga.

"Sono venuta a dare il badile al presidente, affinché sia lui ad occuparsi della ricerca, dell'indagine e della localizzazione dei miei figli scomparsi e affinché io non debba rischiare costantemente la mia vita in questa lotta, spetta a lui farlo", ha dichiarato l'attivista davanti alla residenza del Capo di Stato, aggiungendo di non voler far parte della "statistica delle madri che perdono la vita per trovare i loro figli".

Negli ultimi anni il collettivo ha denunciato in più occasioni l'assenza di collaborazione da parte delle istituzioni messicane. In questo contesto l'organizzazione si è rivolta, a fine febbraio, alla Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh), chiedendo alle autorità locali di garantire maggiore sicurezza alle madri durante le loro ricerche.



