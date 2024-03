Cuba: crolla la produzione di uova, la Colombia corre in aiuto

Cuba si prepara a ricevere due container di uova colombiane in una spedizione senza precedenti concordata tra i due Paesi nell'ultima Fiera internazionale dell'Avana (Fihav): secondo il quotidiano colombiano El Tiempo, il carico contiene 518.400 uova.

Il direttore generale dell'Istituto colombiano agricolo (Ica), Juan Fernando Roa Ortiz, ha affermato che la Colombia non è stata colpita dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, il che garantisce le condizioni per la biosicurezza del settore avicolo.

La produzione di uova a Cuba è crollata del 50%, hanno ammesso le autorità l'anno scorso, e la produzione di pollame sull'isola caraibica è attualmente al 50% della capacità.

Queste condizioni si riflettono nell'alimentazione e nell'economia dei cubani, che hanno visto un aumento dei prezzi di questi prodotti. Secondo i dati disponibili, lo scorso settembre il prezzo di un cartone di uova aveva raggiunto 3.000 pesos (114 euro) rispetto a un salario minimo mensile di 2.100 pesos (circa 80 euro).



