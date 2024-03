Ecuador: popolarità di Noboa all'82% in 100 giorni di governo

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha ottenuto l'82% di approvazione nei primi 100 giorni del suo governo, la più alta dal ritorno della democrazia nel Paese, secondo un sondaggio dell'istituto Cedatos. Il 36enne capo dello Stato conservatore è entrato in carica lo scorso 23 novembre dopo un processo di elezioni anticipate convocato dal presidente uscente, Guillermo Lasso, e culminato, il 9 agosto 2023, nell'omicidio del giornalista e candidato centrista, Fernando Villavicencio.

Noboa ha ereditato un Paese con una grave crisi di pubblica sicurezza, che sfiorava i 40 omicidi ogni 100mila abitanti, un deficit economico di 5 miliardi di dollari e un tessuto sociale distrutto dall'azione della criminalità organizzata. Ed è proprio per le sue misure contro i clan che è stato maggiormente premiato dalla popolazione. Soprattutto dopo l'escalation di violenza scatenata a partire dal 9 gennaio, con carceri occupate e attentati dinamitardi nelle strade, fino al sequestro dei giornalisti di una tv che trasmetteva un notiziario in diretta.

Da quel momento, il leader della coalizione liberale Azione democratica nazionale (Adn) ha decretato il "conflitto armato interno" e designato come terroristiche 22 gang, dando carta bianca ai militari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA