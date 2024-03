Il Brasile lancia il D-Day contro l'epidemia di dengue

Il governo del Brasile ha organizzato per oggi il "D-Day" per la lotta contro la dengue con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione dalla malattia. La mobilitazione nazionale prevede iniziative in tutti gli stati e municipi del Paese dove le autorità sanitarie locali invieranno operatori sanitari sul territorio per informare - casa per casa dove necessario - i cittadini sulle buone pratiche per contenere l'epidemia, nel momento in cui il Paese affronta la peggiore crisi degli ultimi anni. Alla data del primo marzo i casi confermati della malattia sono già 1.038.475, in aumento di quasi il 400% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel periodo sono stati inoltre registrati 258 decessi.

In occasione del "D-Day" è stata anche lanciata una campagna di comunicazione attraverso la diffusione del video "10 minuti contro la dengue" in cui il ministero della Salute ha riunito artisti e influencer per fornire consigli utili su come evitare la proliferazione della zanzara aedes egypti, che trasmette l'arbovirus causa la malattia. L'idea è che bastino infatti pochi minuti al giorno per verificare la presenza di accumuli di acqua stagnante dove l'insetto possa deporre le uova che in meno di 7 giorni portano alla nascita di nuovi esemplari.

Il governo ha stanziato già 1,5 miliardi di real (283 milioni di euro) in favore di stati e municipi per sostenere le spese degli enti locali nella lotta contro l'epidemia.



