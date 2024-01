Ecuador: Noboa, 'mai più un attacco alle televisioni'

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha fatto visita oggi agli studi del canale televisivo Tc di Guayaquil teatro martedì della drammatica irruzione di un gruppo di narcos che ha tenuto sotto sequestro giornalisti e tecnici mentre erano in onda. "Vi prometto che non succederà più", ha garantito il presente alle autorità e ai dipendenti del canale. All'uscita dal canale Noboa ha dichiarato alla stampa di essersi recato a trovare "le vittime del terrorismo dei narcos" e di sentirsi "responsabile" della situazione come Capo dello Stato.

Dopo la 'giornata infernale' di martedì in cui almeno 14 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite nei raid delle bande armate di narcos, soprattutto a Guayaquil ma anche in altre province ecuadoriane, Noboa ha dichiarato lo stato di 'conflitto armato interno' autorizzando l'utilizzo delle forze armate nella lotta contro la criminalità organizzata.



