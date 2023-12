Tornano i toreri a Città del Messico

Nella capitale messicana tornerà la corrida di Plaza Mexico. Lo ha deciso ieri la Suprema Corte messicana revocando la sospensione concessa nel 2022 all'associazione Justicia Justa da un tribunale federale.

"Siamo lieti di informarvi ed esprimere la nostra gioia per la decisione presa oggi dalla Suprema Corte della Nazione che, con voto unanime, ha deciso di revocare la sospensione sulla possibilità di organizzare spettacoli di corrida a Plaza Mexico, la più grande arena del mondo", hanno dichiarato gli organizzatori dell'evento in un comunicato.

Nel frattempo le associazioni animaliste di Città del Messico hanno protestato contro la decisione del tribunale, annunciando manifestazioni e nuove proposte di legge per proibire definitivamente la corrida nel Paese latinoamericano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA