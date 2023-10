Lula blocca la legge che limita le terre degli indigeni

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha posto il veto su alcuni punti di un disegno di legge approvato dal Congresso che imponeva il 'Marco temporal' sulle terre indigene. Una norma in base alla quale i popoli nativi avrebbero diritto solo alle aree già occupate il giorno dell'entrata in vigore della Costituzione federale, il 5 ottobre 1988. Regola che peraltro era già stata dichiarata incostituzionale dalla Corte suprema federale.

"Ho posto il veto a diversi articoli del disegno di legge, in conformità con la decisione della Corte suprema", ha spiegato Lula. Il presidente ha posto il veto anche sulla sezione che prevede indennizzi preventivi ai proprietari terrieri situati nelle aree indigene, sulla possibilità di rivedere le riserve già costituite, di coltivare alimenti transgenici, condurre attività estrattive e costruire autostrade in queste zone senza l'autorizzazione delle comunità originarie.

"Possiamo considerare i veti del presidente una grande vittoria", ha affermato la ministra dei Popoli Indigeni, Sonia Guajajara. Tuttavia, le decisioni possono ancora essere annullate dal Congresso.



