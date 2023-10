Amazzonia: siccità, Rio Negro al minor livello in 121 anni

Il governo di Amazonas, lo Stato più esteso del Brasile, ha riferito che è salito a 59 il numero delle città in emergenza a causa della peggiore siccità degli ultimi 50 anni che ha colpito la regione, dove il livello del Rio Negro continua a scendere, pregiudicando il trasporto di persone, medicinali e materie prime.

"Qui a Manaus (il capoluogo d Amazonas, ndr) e nella regione metropolitana ci sono segnalazioni di comunità con grandi difficoltà a spostarsi, dato che fiumi, ruscelli e laghi sono i mezzi più usati per muoversi", ha detto il portavoce di Greenpeace, Rômulo Batista, secondo il quale la gente "ha difficoltà ad accedere ai servizi sanitari ed educativi, e persino al cibo e all'acqua potabile".

Il Rio Negro, uno dei fiumi più importanti dell'Amazzonia, ieri è calato a 13,49 metri, il livello più basso in 121 anni.

Nel pieno della crisi ambientale e sociale, il governo federale ha intanto deciso di anticipare a oggi il pagamento del Bolsa Família (il sussidio mensile rivolto ai meno abbienti) per i residenti dei comuni in emergenza. Parallelamente, 35 aziende della zona di libero scambio di Manaus hanno anticipato le ferie di 10mila dipendenti.



