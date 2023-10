Brasile, lo stato simbolo dell'Amazzonia 'in serio pericolo'

La ministra brasiliana dell'Ambiente, Marina Silva, ha ammesso che Amazonas - stato simbolo della foresta amazzonica - si trova "in serio pericolo" a causa dell'ampia diffusione di incendi e della siccità. Solo ieri sono stati registrati 1.664 focolai, ha affermato l'esponente del governo Lula, in una conferenza stampa.

"La situazione è davvero pericolosa. Abbiamo una siccità molto prolungata e gran parte della materia organica accumulata è secca", ha spiegato Silva, aggiungendo che la crisi è il risultato di una concomitanza tra "i cambiamenti climatici e il fenomeno del Niño".

Secondo i dati diffusi, il governo ha già inviato circa 200 vigili del fuoco per far fronte all'emergenza, e altri 100 sono in arrivo. "Facciamo il massimo", ha assicurato.



