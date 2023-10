Nuovo ambasciatore italiano in Brasile presenta le credenziali

La Segretaria generale agli Affari esteri brasiliana, l'ambasciatrice Maria Laura da Rocha, ha ricevuto oggi le lettere credenziali del nuovo ambasciatore italiano in Brasile, Alessandro Cortese. Lo annuncia il ministero degli Esteri brasiliano, Itamaraty, sui suoi profili social.

Cortese è nato a Roma il 16 ottobre 1960, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Roma, entrando nel Servizio diplomatico nel 1986.

Impiegato inizialmente presso la segreteria del Dipartimento della Cooperazione allo sviluppo della Farnesina, è stato successivamente nominato alla segreteria generale nel 1988. Da allora ha ricoperto diversi incarichi diplomatici, come consigliere per la Politica estera e di sicurezza comune (Pesc) nella missione permanente dell'Italia presso l'Ue; consigliere diplomatico del presidente della Camera dei deputati; rappresentante permanente presso il Comitato politico e di sicurezza dell'Ue; e coordinatore della presidenza italiana dell'Ocse nel 2018.



