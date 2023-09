In Venezuela verso voto Machado continua a salire nei sondaggi

Continua a salire vertiginosamente nei sondaggi María Corina Machado, principale candidata dell'opposizione alle elezioni presidenziali del 2024 in Venezuela: è quanto rivela lil sondaggio Frequency 58 pubblicata dalla società di consulenza Orc.

Secondo il rilevamento, la leader di Vente Popular prevarrebbe con quasi il 70% dei voti alle primarie dell'opposizione, mentre in un'eventuale elezione presidenziale triplicherebbe i voti dell'attuale presidente e candidato alla rielezione, Nicolas Maduro.

Dei 1.111 intervistati tra il 28 luglio e il 5 agosto, il 47,2% si è dichiarato a favore di Machado e solo il 13,5% ha espresso il proprio sostegno al leader chavista.

Visti i risultati del sondaggio, il direttore di Orc, Oswaldo Ramírez, ha messo in guardia sulla possibilità che il governo Maduro faccia di tutto per impedire le primarie dell'opposizione, in programma il prossimo 22 ottobre.



