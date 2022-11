Diaz-Canel a Mosca, 'sanzioni ingiuste contro Russia e Cuba'

(ANSA) - MOSCA, 22 NOV - Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha definito "ingiuste" le sanzioni inflitte a Cuba e alla Russia. "Questa visita ha un profondo significato per noi.

La stiamo svolgendo in un periodo in cui entrambi i Paesi, Russia e Cuba, sono soggetti a sanzioni ingiuste e unilaterali", ha affermato Diaz-Canel secondo la Tass durante un incontro a Mosca col presidente russo Vladimir Putin.

La Russia è stata colpita da nuove sanzioni occidentali in seguito all'invasione dell'Ucraina. (ANSA).