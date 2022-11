Difesa: altri 4 Paesi interessati al blindato di Leonardo-Iveco

(ANSA) - SAN PAOLO, 07 NOV - Dopo il Brasile anche gli Eserciti di almeno altri quattro Paesi latinoamericani - Argentina, Perù, Colombia e Messico - sono interessati ai veicoli da combattimento del Consorzio CIO, partecipata in parti uguali da Leonardo e da Iveco Defence Vehicle. Lo rende noto il sito di Tecnologia & Defesa, la maggiore rivista brasiliana dei settori della Difesa, Aerospaziale e Pubblica Sicurezza.

L'interesse dei quattro Paesi - spiega la rivista - si concentra in particolare sul progetto per il Centauro II, il veicolo corazzato da combattimento, dotato di un cannone da 120 mm, proposto dal Consorzio CIO italiano.

Se una di queste acquisizioni andasse in porto, l'America Latina potrebbe diventare uno dei principali committenti di questo tipo di sistema - sottolinea la rivista - con i principali centri di distribuzione di componenti e servizi in Brasile. (ANSA).