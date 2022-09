Kirchner parla dopo attentato, 'Papa Francesco mi ha telefonato'

(ANSA) - BUENOS AIRES, 16 SET - La vicepresidente argentina, Cristina Kirchner, è tornata a parlare in pubblico per la prima volta dopo il tentato attentato subito il primo settembre a Buenos Aires. Lo ha fatto partecipando ad un incontro di associazioni cattoliche di sinistra, secondo quanto riportano i media locali.

"Papa Francesco mi ha chiamata il giorno dopo" l'accaduto, ha raccontato Kirchner, spiegando: "Mi ha detto che gli atti di odio e di violenza sono preceduti da parole di odio e violenza".

"Non voglio parlare di quel giorno - ha poi aggiunto -.

Voglio parlare del mio Paese, della nostra gente, di ciò che si vede e si vive nei quartieri. Dell'inflazione e dei bisogni delle persone". (ANSA).