Cuba: saliti a 31 i morti per esplosione hotel

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - E' salito a 31 il bilancio dei morti per l'esplosione avvenuta venerdì all'hotel Saratoga, nella capitale cubana dell'Avana. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute nella sua ultima comunicazione aggiornata a domenica pomeriggio, 24 persone restano ricoverate in ospedale, di cui 19 adulti e cinque bambini.

Il ministero ha specificato che dei decessi totali, 17 sono maschi e 14 femmine e ci sono quattro minorenni, una donna incinta e una donna di nazionalità spagnola.

Mentre con il passare delle ore sfuma sempre di più la speranza di trovare sopravvissuti tra le macerie dell'edificio, continuano senza sosta le operazioni delle squadre di soccorso sul luogo della tragedia. In particolare, le attività si concentrano nell'area del seminterrato e sotterranea dell'edificio, difficile da raggiungere con i mezzi dei soccorritori. (ANSA).