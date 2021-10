Covid: l'isola di Pasqua vota 'no' a riapertura al turismo

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - L'isola di Pasqua dice no. In un referendum, gli elettori della remota isola nota per i suoi imponenti megaliti di origine misteriosa, hanno ieri votato a maggioranza contro la riapertura al turismo, nonostante l'isola sia di fatto tagliata fuori dal mondo da più di un anno e mezzo, a causa della pandemia di Covid.

Il risultato della consultazione, riferisce nel suo sito online Radio France Internationale, è senza appello. Il 67% di coloro che hanno votato hanno scelto di tenere ancora chiusi i confini.

Il voto sull'isola nel Pacifico meridionale, a circa 3.700 km al largo delle coste cilene, che conta circa 10.000 abitanti, non è tuttavia vincolante. La decisione finale sarà presa dalle autorità sanitarie.

Finora l'Isola di Pasqua ha registrato otto casi di Covid-19 e nessuna nuova infezione da settembre 2020. Non ci sono stati morti. (ANSA).