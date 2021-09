Scossa 6.5 al largo del Nicaragua, nessun rischio tsunami

(ANSA-AFP) - MANAGUA, 22 SET - Un sisma di magnitudo 6.5 è stato registrato al largo delle coste occidentali del Nicaragua.

Lo rende noto lo United States Geological Survey, precisando che non ci sarebbero rischi di tsunami.

Il terremoto è avvenuto a 78 km a sud-ovest della località di Jiquilillo. Non ci sono al momento notizie su danni a persone o cose.

Secondo quanto riferito dall'agenzia statunitense, il sisma è avvenuto alle ore 3.57 locali (le 11.57 italiane). L'Istituto nicaraguense di studi territoriali (Ineter) ha spiegato che la scossa è "un evento legato ai processi tettonici della collisione tra le placche tettoniche Cocos e Caribe".

L'organizzazione Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (Csem) ha twittato che "sebbene questo terremoto sia forte (M6.5) è a distanza al largo, il che significa che sono improbabili danni", sottolineando che "non è previsto uno tsunami". (ANSA-AFP).