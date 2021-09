Argentina: Fernandez annuncia nuovo governo, Manzur premier

(ANSA) - BUENOS AIRES, 18 SET - Il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato ieri sera un nuovo governo, con l'obiettivo di risolvere la crisi politica causata dalla battuta d'arresto elettorale della sua maggioranza degenerata in un confronto aperto con la sua vicepresidente Cristina Kirchner.

Fernandez ha in particolare nominato come presidente del Consiglio dei ministri il governatore della provincia nordoccidentale di Tucuman, Juan Manzur, in sostituzione di Santiago Cafiero, uno dei membri dell'esecutivo più contestato dalla Kirchner. (ANSA).