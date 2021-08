Brasile: media,se condannato Bolsonaro ineleggibile nel 2022

(V. 'Bolsonaro indagato per attacchi...' delle 13:41) (ANSA) - ROMA, 03 AGO - L'inchiesta aperta presso il Tribunale superiore elettorale (Tse), per indagare sui presunti attacchi di Jair Bolsonaro alla legittimità delle elezioni, potrebbe comportare l'ineleggibilità del presidente brasiliano alle elezioni del 2022, in caso di condanna: lo sostiene in un editoriale il maggiore portale di notizie del Brasile, Uol.

Secondo i media locali, anche la richiesta inoltrata alla Corte suprema (Stf) di includere le dichiarazioni di Bolsonaro contro l'urna elettronica nell'inchiesta sulle fake news potrebbe impedire al leader di estrema destra di correre per un secondo mandato a ottobre dell'anno prossimo.

Nel caso del Tse, l'inchiesta amministrativa servirà ad appurare se il capo dello Stato abbia commesso i reati di corruzione, frode, condotta proibita, propaganda estemporanea, abuso di potere politico ed economico.

Nel caso della Stf, invece, spetterà ad Alexandre de Moraes, relatore dell'inchiesta sulle fake news, valutare se sia il caso di includere il nome di Bolsonaro nelle indagini. Moraes, tra l'altro, oltre ad essere giudice della Stf, presiederà il Tse proprio in occasione delle elezioni del 2022. (ANSA).