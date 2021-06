Vaccini: Usa donano al Brasile 3 milioni di dosi di Janssen

(ANSA) - SAN PAOLO, 24 GIU - Gli Stati Uniti doneranno direttamente al Brasile, al di fuori del meccanismo Covax, circa 3 milioni di vaccini Janssen contro il coronavirus.

L'informazione è stata confermata sui social dall'addetto stampa della Casa Bianca, Kevin Munoz.

"Continuiamo il nostro lavoro per portare più vaccini nel mondo e porre fine al virus ovunque con 3 milioni di dosi per il Brasile", ha scritto Munoz.

Il lotto di vaccinazioni monodose sarà spedito oggi dall'aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida. Questo è il maggior numero di vaccini donati a qualsiasi Paese fino ad oggi dall'amministrazione del presidente degli Usa, Joe Biden.

Lunedì scorso, Washington aveva già presentato un piano per condividere 55 milioni di dosi nel mondo, di cui 14 milioni destinate all'America Latina e ai Caraibi, Brasile compreso.

