Covid: Brasile, Stato di S.Paolo verso un nuovo lockdown

(ANSA) - SAN PAOLO, 02 MAR - Lo Stato di San Paolo, il più importante e popoloso del Brasile, sta valutando la possibilità di decretare un nuovo lockdown a causa dell'aggravarsi della pandemia di coronavirus.

Il governatore, Joao Doria, ha annunciato che oggi incontrerà i medici del Centro di contingenza del Covid di San Paolo per analizzare un possibile lockdown, che sospende praticamente tutte le attività.

Dalla scorsa settimana in tutto lo Stato è in vigore il coprifuoco, che proibisce la circolazione delle persone tra le 23 e le 5.

"Se la maggioranza dei medici e degli specialisti del Centro di emergenza suggerirà che si debbano prendere misure più restrittive, seguirò il consiglio, non ho paura di farlo, dobbiamo proteggere le vite", ha detto Doria.

Secondo l'osservatorio Fiocruz, un istituto di ricerca statale, 18 dei 27 Stati brasiliani hanno più dell'80% delle unità di terapia intensiva occupate.

"Queste saranno le due settimane più tragiche e più difficili per tutti gli Stati brasiliani dall'inizio della pandemia", ha predetto Doria. (ANSA).