Ecuador: elezioni, Arauz si aggiudica la vittoria su Twitter

(ANSA) - QUITO, 07 FEB - Andrés Arauz, il candidato progressista Unes vicino all'ex presidente Rafael Correa, ha sostenuto di essersi aggiudicato le elezioni presidenziali svoltesi ieri in Ecuador "in modo decisivo".

In un tweet diffuso poco dopo la chiusura dei seggi, Arauz ha assicurato: "Abbiamo vinto! Vittoria decisiva in tutte le regioni del nostro bel Paese. La nostra vittoria ha una proporzione di 2 a 1 di fronte al banchiere (Guillermo Lasso)".

"Felicitazioni al popolo ecuadoriano per questa festa democratica. Aspetteremo - ha aggiunto - i risultati ufficiali per scendere in strada a festeggiare".

Per il momento comunque gli exit poll attribuiscono ad Arauz un 35-36% dei voti e a Lasso un 21-21,7%, dati che prefigurano un ballottaggio in programma l'11 aprile. (ANSA).