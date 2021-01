Covid: dimesso da clinica ex presidente boliviano Morales

(ANSA) - LA PAZ, 24 GEN - L'ex presidente boliviano Evo Morales ha indicato oggi di avere superato il Covid-19 che lo aveva colpito giorni fa e di essere stato dimesso dalla clinica di Cochabamba dove era ricoverato dal 13 gennaio. Via Twitter Morales ha detto di "essere molto riconoscente al personale medico e ai dipendenti della clinica Olivos per l'assistenza offertami e che ha reso possibile il mio ritorno a casa". Secondo il portale di notizie Erbol, comunque, l'ex capo di Stato dovrà restare in isolamento nella sua residenza per un paio di settimane, sottoponendosi a cure fisioterapiche e di rigenerazione polmonare. Una commissione medica, si è infine appreso, ha esaminato i rapporti di laboratorio ed il test negativo al Covid-19 concludendo che Morales era in via di chiara guarigione e poteva essere dimesso.(ANSA).