Coronavirus: Bolsonaro fa il test, risultato in giornata

(ANSA) - BRASILIA, 07 LUG - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si è sottoposto ai test per scoprire se ha contratto il nuovo coronavirus: lo ha comunicato il suo governo in una nota, dopo che lo stesso capo dello Stato aveva rivelato di aver presentato i sintomi della malattia, tra cui 38 di febbre. "Il presidente Jair Bolsonaro ha effettuato i test per il Covid-19 in un ospedale di Brasilia nella notte di oggi, 6 luglio", si legge nella nota del ministero delle Comunicazioni. "Il risultato uscirà martedì 7 luglio. Il presidente presenta, in questo momento, un buono stato di salute ed è a casa sua", conclude la nota. Secondo i media locali, il risultato dovrebbe essere pronto attorno alle 12 orario di Brasilia (le 17 in Italia). (ANSA).