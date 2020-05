Messico, fossa comune con oltre 25 corpi

(ANSA) - GUADALAJARA, 11 MAG - I resti di almeno 25 persone sono stati trovati sepolti in una fossa comune fuori dalla città messicana occidentale di Guadalajara, ha reso noto oggi l'ufficio del procuratore di Jalisco. La fossa comune è stata trovata giovedì e finora i ricercatori hanno "estratto i resti di 25 morti non identificati, nonché cinque sacchi che si presume contengano anche resti umani", ha affermato l'agenzia in una nota.