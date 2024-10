Allerta per l'uragano Milton in Florida, aumenta il rischio di tornado

L'uragano Milton aumenterà di intensità nel corso della giornata di oggi, esponendo diverse città al rischio di tornado. E' questo l'ultimo avvertimento dello Storm Prediction Center (SPC), secondo quanto riporta la Cnn.

Oltre 3 milioni di persone in alcune zone della Florida centrale e meridionale sono ora a rischio aumentato ( livello 3 su 5 ) di forti temporali, tra cui le città di Fort Myers, Sarasota e Melbourne, ha affermato l'SPC. "Mentre l'uragano Milton si sposta oggi attraverso la penisola della Florida, è probabile che diversi tornado attraversino parti della penisola della Florida centrale e meridionale, fino alle Florida Keys", avverte l'SPC.

L'uragano Helene ha generato più di 30 tornado nel sud-est, ma la minaccia di tornado a Milton sarà probabilmente limitata alla Florida. L'uragano Milton è ora un uragano di categoria 5, secondo l'aggiornamento del National Hurricane Center. La tempesta si trova a circa 360 miglia a sud-ovest di Tampa, e si sposta verso nord-est. Gli allarmi per inondazioni rimangono in vigore per circa 20 milioni di persone.

Video Nell'occhio del ciclone, l'evoluzione dell'uragano Milton vista dal satellite

Tutti i parchi Disney World in Florida sono stati chiusi a causa dell'uragano Milton, come riporta Sky News. Secondo la rivista Walt Disney World Magazine, nei più di 50

anni di storia della Disney, solo una manciata di uragani hanno costretto alla chiusura i parchi. I parchi a tema, una delle destinazioni più visitate degli Stati Uniti, lo scorso anno hanno attirato 74 milioni di turisti.

Immagini dell'uragano Milton dalla Stazione Spaziale Internazionale

Arrivano dallo spazio le nuove incredibili immagini dell'uragano Milton, che oggi dovrebbe raggiungere le coste degli Stati Uniti e che potrebbe essere il più grave uragano degli ultimi cento anni a colpire lo stato della Florida. L'astronauta della Nasa Matthew Dominick ha pubblicato su X i suoi scatti fatti dalla navetta Crew Dragon Endeavour di SpaceX, attualmente agganciata alla Iss: lunedì scorso la navetta avrebbe dovuto riportare a casa i quattro membri della Crew 8 arrivati nello spazio a marzo, Dominick compreso, ma il rientro è stato posticipato al 13 ottobre proprio a causa dell'uragano, che avrebbe reso pericoloso l'ammaraggio della Endeavour al largo della Florida.

Milton, che nella giornata di martedì è stato riclassificato di categoria 5, la più alta sulla scala usata per misurare l'intensità degli uragani, è stato ripreso anche dalle telecamere esterne della Stazione Spaziale. Anche queste immagini, come quelle dell'astronauta Nasa, risalgono all'8 ottobre, mentre l'uragano stava attraversano il Golfo del Messico diretto verso le coste della Florida: in quel momento, i venti viaggiavano a oltre 230 chilometri orari, ma Milton ha continuato a rafforzarsi, con venti che hanno ora raggiunto i 260 chilometri orari, una potenza in grado di fare grossi danni agli edifici.

La tempesta ha costretto la Nasa a rimandare anche il lancio della missione Europa Clipper, destinata ad esplorare il satellite di Giove, Europa: inizialmente previsto per giovedì 10 ottobre dal Kennedy Space Center della Florida, il lancio è stato annullato e la nuova data verrà annunciata una volta passato il pericolo dell'uragano Milton. "La sicurezza del personale della squadra di lancio è la nostra massima priorità - ha affermato Tim Dunn, a capo delle operazioni di lancio per la Nasa - e saranno prese tutte le precauzioni per proteggere la sonda".

Uragano Milton catturato dalla Stazione Spaziale Internazionale

