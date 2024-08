Grecia, tonnellate di pesci morti nel porto di Volos

Si vedono pesci morti galleggiare sul mare nel porto di Volos, in Tessaglia,

Il fenomeno dei pesci morti gettati nel porto di Volos, secondo gli esperti, non rappresenta un rischio per la salute pubblica e non è una novità. Ciò è dovuto alle migliaia di tonnellate d'acqua che da Karla e dalle zone circostanti si riversano quotidianamente attraverso il torrente Xeria nel golfo di Pagasitiko e portano via migliaia di pesci d'acqua dolce, che, appena entrano in contatto con l'acqua del mare, muoiono.

Video Grecia, il porto di Volos e' invaso da tonnellate di pesci morti

Riproduzione riservata © Copyright ANSA