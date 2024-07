Da Lincoln a Kennedy, gli altri politici Usa colpiti prima di Trump

Da Abramo Lincoln, nel 1865, a Ronald Reagan, nel 1981, passando per John F. Kennedy, ucciso nel 1963, e il fratello Robert cinque anni dopo, nel '68. Non è la prima volta che un politico americano viene preso di mira. Donald Trump, ferito ad un orecchio durante un comizio in Pennsylvania, è l'ultimo della lista. Sono stati infatti diversi gli inquilini della Casa Bianca, candidati alla presidenza o esponenti politici presi di mira.

Dei 46 presidente americani, quattro sono stati uccisi. Il primo Lincoln, poi James Garfield nel 1881 e William McKinley nel 1901. Ma l'attentato più eclatante è stato sicuramente l'assassinio di Jfk il 22 novembre del 1963, colpito mentre era in limousine accanto alla moglie Jacqueline a Dallas, in Texas.

